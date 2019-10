Saiba o que é a esclerose sistémica, a doença reumática que deixa as mãos duras

A esclerose sistémica é uma doença reumática crónica que afeta sobretudo a pele, os pulmões, o coração, o tubo digestivo e os rins.Os sintomas variam conforme os casos mas os mais frequentes são a má circulação nos dedos, o endurecimento da pele, que também fica brilhante, a azia, a dificuldade em engolir, as dores articulares e a dificuldade respiratória.Qualquer zona da pele pode ser atingida, embora seja mais habitual surgir nas mãos e na face."A doença pode ter um impacto significativo quer a nível físico, quer a nível psicológico. A nível físico, os problemas vasculares, articulares e gastrointestinais são os que parecem ter mais importância na qualidade de vida dos doentes. O atingimento da pele pode levar a alterações marcadas do aspeto visual, com perceção negativa por parte dos doentes", explica Susana Oliveira, médica no Hospital Fernando Fonseca, na Amadora.Esta doença é mais frequente nas mulheres - são cerca de três a quatro vezes mais atingidas do que os homens. A esclerose sistémica pode aparecer em qualquer idade, tendo uma maior incidência entre os 20 e os 50 anos. Apesar do aspeto de certas zonas da pele, não é contagiosa.Segundo a Liga Portuguesa contra as Doenças Reumáticas, a causa é desconhecida. No entanto, existem alguns fatores que podem estar relacionados com o mecanismo da doença: uma alteração dos vasos sanguíneos, uma resposta imunológica com produção de autoanticorpos e um aumento da produção de colagénio, que é uma proteína constituinte do tecido conjuntivo presente na pele e em todos os órgãos do corpo humano.A esclerose sistémica não tem cura mas há formas de minimizar os sintomas por ela provocados. "Existem atualmente fármacos imunossupressores que parecem alterar e minimizar a evolução da doença. Estão em investigação diversas opções terapêuticas, que poderão vir a modificar de forma mais significativa o prognóstico desta doença", diz Susana Oliveira, médica de Medicina Interna.O tratamento não é igual para todos os doentes, uma vez que depende dos órgãos envolvidos e também dos sinais que cada pessoa apresenta.Susana Oliveira, Medicina Interna, H. Fernando FonsecaSusana Oliveira – Há a limitada, que atinge a pele da face, mãos e antebraços; a difusa, que afeta outras zonas, como o tronco, além das já descritas; a esclerose sistémica sem esclerodermia não envolve a pele e atinge os órgãos internos. Aliás, qualquer tipo pode envolver esses órgãos.- Em geral é mais agressiva nas formas difusas e com atingimento de órgãos internos. Apesar da evolução progressiva, é mais frequente o agravamento da doença nos primeiros 3 a 5 anos, entrando depois numa fase mais estável. Atualmente têm pior prognóstico as formas de doença com envolvimento do pulmão e do coração.Os doentes que tenham esclerose sistémica podem realizar alguns exercícios para manter a flexibilidade da pele e evitar a perda da função das articulações, devido à rigidez.Por exemplo, experimente apertar com a mão uma pequena bola de borracha e girar suavemente os braços em círculos. Estes exercícios ajudam ainda a melhorar a circulação do sangue. Devem ser sempre orientados pelo médico que o acompanha.A pele seca deve ser hidratada diariamente com creme para assim evitar a ulceração dos dedos. É ainda aconselhável que os doentes evitem o contacto com detergentes e sabonetes que possam ser agressivos para a pele. No inverno, é preciso não ficar muito tempo exposto ao frio.Esta doença pode causar perturbações digestivas e levar à perda de peso e desnutrição. Assim, os especialistas recomendam uma alimentação de alto valor nutricional, várias refeições ao dia e cada uma em poucas quantidades. Produtos como o café, as bebidas alcoólicas e ainda o tabaco são desaconselhados.Alguns problemas de saúde oral podem estar relacionados com a esclerose sistémica, entre eles a boca seca. A produção de saliva, que tem funções protetoras, acaba por diminuir e isso conduz a uma maior suscetibilidade a infeções, podendo também provocar problemas a nível da fala e da alimentação. Para minimizar o problema, use saliva artificial ou pastilhas elásticas sem açúcar.O consumo diário de legumes e fruta é recomendado pelas instituições de saúde nacionais e internacionais, pelo seu conteúdo em fibra, vitaminas, sais minerais e outras substâncias protetoras da saúde. Para satisfazer as necessidades deve ingerir sopa de legumes, saladas ou legumes cozinhados, numa boa porção, a acompanhar as refeições principais, e 2 a 3 peças de fruta, na sobremesa ou nas refeições mais pequenas.A fruta é um excelente alimento, mas contém frutose, um ‘açúcar’ presente naturalmente, e por esse facto não devemos consumi-la em excesso. Aliás, recomenda-se que as 2 ou 3 peças diárias não sejam ingeridas em simultâneo, mas distribuídas ao longo do dia.Quando falamos em sumos naturais, obtidos espremendo ou liquefazendo a fruta, devemos ter o mesmo cuidado, uma vez que ao utilizarmos mais do que 1 peça de fruta para os elaborar podemos estar a consumir quantidades de açúcar bastante elevadas, o que não é desejável.Como tal, quando fizer um sumo natural de fruta, utilize apenas 1 unidade ou misture várias frutas, que no conjunto pesem 160g, valor médio definido para 1 porção. Também pode misturar algum legume para dar volume e depois adicionar água ou gelo a gosto. E, claro, não deve adicionar açúcar. O seu coração agradece!Através das Unidades Móveis de Intervenção Psicológica de Emergência (UMIPE), os psicólogos podem ser acionados para o local da ocorrênciaAs Unidades Móveis de Intervenção Psicológica de Emergência (UMIPE) são acionadas para situações de assistência a vítimas de sinistros, seus familiares e amigos. Também são acionadas para prestar apoio no início do processo de luto resultante de uma situação de morte inesperada e /ou traumática.A UMIPE também é mobilizada para situações em que se verifique que há risco iminente de suicídio, também nos casos de emergências psiquiátricas em que exista o risco de vida para o próprio ou também para terceiros. A sua intervenção também abrange situações de pessoas vítimas de abuso/violação sexual.Para além do Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) e das Unidades Móveis de Intervenção Psicológica de Emergência (UMIPE), as suas atividades passam também por outro tipo de situações, de que são exemplo as situações de exceção, nomeadamente no que diz respeito às catástrofes naturais e também catástrofes humanas e incêndios, entre outras.Estas atividades incluem ainda o apoio prestado aos profissionais do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), na área da formação, e também em caso de estágios curriculares e de observação e investigação científica.