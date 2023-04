As mudanças no trânsito na Baixa lisboeta começam esta quarta-feira e não têm fim à vista. As obras de expansão da rede do metropolitano e do plano de drenagem e requalificação de várias ruas obrigam a restrições.



Na zona ribeirinha, a circulação rodoviária vai estar interrompida entre as avenidas Infante Santo e Mouzinho de Albuquerque.









