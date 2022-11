Saiba quando calham os feriados em 2023 e comece já a planear as suas férias

Com menos de dois meses para começar um novo ano, chegou a altura de pegar em papel e caneta e começar a planear as férias ou escapadinhas de 2023. Na comparação com 2022, as diferenças não são muitas porque se perde pontes ou fins de semana prolongados num mês, ganha no seguinte.



O primeiro feriado do ano calha durante o fim de semana, a um domingo. E depois disso será preciso esperar mais de um mês e meio para gozar um novo feriado: a terça-feira de Carnaval, a 21 de fevereiro, uma pausa que acaba por não ser obrigatória.





Depois do Carnaval, a Páscoa só chega no início de abril, com a celebração da Sexta-feira Santa no dia 7. Em abril pode fazer ponte no dia da Liberdade, a 25, que calha numa terça-feira. Três dias depois, mais um feriado: a 1 de maio, uma segunda-feira, é dia do trabalhador e aqui surge a possibilidade de um fim de semana prolongado.

No dia 8 de junho, quinta-feira, celebra-se o Corpo de Deus e, apesar de o 10 de junho calhar num sábado, dia 13, feriado de S. António, é uma terça-feira. Menos sorte terão, em 2023, quem celebra o S. João, dia 24, porque calha a um sábado.

O dia de Assunção de Nossa Senhora, 15 de agosto, surge no calendário a uma terça-feira.

Já em outubro, o feriado da Implantação da República, dia 5, calha numa quinta-feira.

Quatro semanas depois, mais um feriado: o dia de Todos-os-Santos, que se assinala a 1 de novembro, uma quarta-feira.

Dezembro terá três fins de semana prolongados. Os feriados de 1 e 8 são a uma sexta-feira.

Dia 25 é uma segunda-feira e, para se despedir do ano e entrar em grande em 2024, dia 1 de janeiro calha a uma segunda-feira.