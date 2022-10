Comer ou não chocolate? Saiba quanto tempo tem de fazer exercício para queimar calorias

209 calorias = 30 minutos a nadar





245 calorias = 1h24 a remar





228 calorias = 46 minutos de aeróbica

645 calorias = 94 minutos a jogar futebol

Comer um chocolate, por vezes, pode ajudar a aliviar o stress do dia a dia, mas será que o pequeno momento de prazer compensa o esforço necessário para queimar as calorias?Um grupo de cientistas da universidade de Loughborough, na Inglaterra, acredita que se as embalagens dos chocolates mostrassem o tempo necessário de exercício físico para queimar as calorias de cada doce, 44% dos consumidores iria escolher consumir menos."Muitas pessoas não compreendem o significado das quilocalorias ou gramas de gordura que vêm descritas nos rótulos", disse Amanda Daley, professora da universidade, ao jornal britânico The Sun.