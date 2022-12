Saiba quantos feriados e pontes tem o calendário de 2023

O calendário de 2023 conta com cinco feriados que calham numa segunda-feira ou sexta-feira, para a possibilidade de fazer ponte.O primeiro feriado do ano, é opcional, e surge apenas a 21 de fevereiro - terça-feira de carnaval.Depois disso, só volta a haver feriados em abril, mês que terá três dias extra de descanso, e também o primeiro fim-de-semana grande do ano.No dia 26 de março começa o horário de verão e essa noite vai ter menos uma hora.A 29 de outubro entra em vigor o horário de inverno e aí "ganhamos" uma hora.Três dos cinco fins-de-semana grandes do ano pertencem a dezembro, dois feriados a uma sexta-feira - Restauração da Independência no dia 1, Dia da Imaculada Conceição no dia 8 e o Natal que calha a uma segunda-feira.No total, o ano de 2023 vai contar com 13 feriados certos e um opcional:1 de janeiro, Ano Novo - domingo21 de fevereiro, Carnaval - terça-feira mas este feriado não é obrigatório7 de abril, Sexta-Feira Santa - sexta-feira9 de abril, Páscoa - domingo25 de Abril, Dia da Liberdade - terça-feira1 de Maio, Dia do Trabalhador - segunda-feira8 de junho, Corpo de Deus - quinta-feira10 de junho, Dia de Portugal - sábado15 de agosto, Assunção de Nossa Senhora - terça-feira5 de outubro, Implantação da República - quinta-feira1 de novembro, Dia de Todos os Santos - quarta-feira1 de dezembro, Restauração da Independência - sexta-feira8 de dezembro, Imaculada Conceição - sexta-feira25 de dezembro, Natal - segunda-feira