Saiba quem são os vencedores da edição deste ano dos Heróis CM

21:54

Os portugueses não esquecem a coragem e a bravura daqueles que, nos últimos meses, fizeram a diferença. Foram muitos os que quiseram elegar os Heróis CM.



Com a tragédia dos incêndios ainda bem presente na memória, os leitores do Correio da Manhã entregaram o primeiro lugar de herói civil a João Pedro, o menino de sete anos que salvou a vida do avô num dos fogos que arrasou Portugal em outubro.



Outros heróis, outro cenário, o mesmo inimigo. Em junho, os Bombeiros de Maceira não tiveram mãos a medir e, graças à coragem destes soldados da paz, 29 pessoas foram salvas. É para eles o primeiro lugar dos heróis com farda.



A intervenção dos Bombeiros de Castanheira de Pêra numa das zonas mais massacradas pelos incêndios, a coragem dos agentes da PSP Miguel Reis e Telmo Costa, que retiraram uma idosa de um prédio em chamas em Lisboa, o papel fundamental do grupo de Intervenção de Proteção e Socorro da GNR no Fogo em Gardete, e os muitos resgates da Marinha Portuguesa também não foram esquecidos.



Da mesma forma que não é esquecido o heroísmo de Nádia Carvalho, que saltou para um rio para salvar a vida de uma mulher, a bravura de António, que entrou na Associação de Vila Nova da Rainha com o edifício já a arder, o sangue frio de Maria do Céu que, com um mar de chamas em redor da aldeia, salvou 12 pessoas num tanque de água, ou Armando Roque, que protegeu num armazém 20 vizinhos durante o incêndio de 15 de outubro.



São todos eles, sem exceção, os verdadeiros Heróis CM.