21:29

Não houve totalistas no sorteio desta terça-feira do Euromilhões.



Para Portugal vieram dois segundos prémios, no valor de cerca de 146 mil euros cada.



Na próxima sexta estão 35 milhões de euros em jogo.



A chave vencedora do Euromilhões desta terça-feira tem os números 4, 16, 32, 42 e 46.



As estrelas correspondem aos números 8 e 12.



