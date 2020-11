O concelho de São Brás de Alportel, o único do Algarve que, desde o início, integra a lista negra do Governo que diferencia municípios por graus de risco de transmissão da Covid-19, saiu agora deste mapa. O concelho de 10 mil habitantes conta atualmente com um total de 20 casos ativos.“É uma grande vitória da nossa comunidade, revelando desde março uma enorme resiliência e elevado sentido de cidadania e solidariedade”, referiu a autarquia sambrasense, admitindo que o “alívio das medidas restritivas” vai ser fundamental para “minorar os prejuízos sobre a economia local, nomeadamente no setor da restauração”.