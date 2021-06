Sair da lista verde do Reino Unido é "devastador" e argumentos não convencem, diz presidente do Turismo do Porto e Norte

O presidente da Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP) diz que a decisão do Governo britânico de retirar Portugal da "lista verde" é "devastadora" e "injusta" e um "balde de água fria", com argumentos que "não convencem".

Em declarações via telefone à agência Lusa sobre o anúncio de que Portugal vai sair da "lista verde" de viagens internacionais no Governo britânico devido à descoberta de novas variantes e ao aumento do número de infeções nas últimas semanas, Luís Pedro Martins declarou que se trata de um notícia "devastadora" e com "argumentos que não convencem".

"É uma decisão lamentável do Governo britânico e que nos provoca novamente um grande balde de água fria. Portugal, segundo todos os rácios, designadamente do ECDC [Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças], regista 65 casos [de covid-19], por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. Só há três países assim na União Europeia", declara o presidente da TPNP.