Nos primeiro seis meses de funcionamento, ou seja, até fevereiro, passaram pela sala de consumo vigiado do Porto, na Pasteleira Nova, 1234 consumidores de drogas (1032 homens). A maioria tem entre 35 e 54 anos, e usou a ‘sala de chuto’ mais de uma vez.





“Registou-se um aumento progressivo do número médio de consumos por dia, verificando-se, no último mês, um número médio de 160 consumos diários”, lê-se no relatório mais recente.