O Conselho de Ministros aprovou o aumento do salário mínimo nacional para 760 euros, já a partir de janeiro, e um novo apoio extraordinário de 240 euros para as famílias mais carenciadas, anunciou esta quinta-feira a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva.



O apoio de 240 euros vai chegar a 23 de dezembro a 1 milhão e 37 mil famílias, isto é, “todos os agregados que já tiveram um apoio excecional para compensar a inflação”, nomeadamente aqueles que receberam o apoio de 60 euros em abril e em julho, confirmou a ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, reforçando que os titulares da tarifa social da eletricidade estão abrangidos.









Ver comentários