Salários dos docentes portugueses baixaram em 15 anos, mostra relatório da OCDE

Os salários dos professores com 15 anos de experiência nos países da OCDE aumentaram ligeiramente entre 2005 e 2020, mas em Portugal diminuíram 6%.De acordo com o relatório ‘Education at a Glance 2021’, divulgado esta quinta-feira pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), após a crise financeira de 2008 os salários dos professores da OCDE baixaram mas, em média, entre 2005 e 2020, os ordenados dos docentes com 15 anos de serviço aumentaram 2% no ensino básico e 3% no ensino secundário.