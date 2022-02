O número de óbitos aumentou em Portugal em 2021 face ao ano anterior e os nascimentos diminuíram, agravando o saldo natural negativo. Quase 10 por cento do total de mortes registadas no ano passado foram por Covid-19.









De acordo com as Estatísticas Vitais Mensais, divulgadas pelo Instituto Nacional de Estatística, no ano passado registaram-se 12 5147 óbitos no País, mais 1468 (1,2%) do que em 2020, e mais 12 856 (11,4%) face a 2019. O número de óbitos associados à Covid-19 em 2021 foi de 12 004 (9,6%).

Como o número de nados-vivos decresceu – nasceram no ano passado 79 692 bebés, menos 7334 do que no primeiro ano da pandemia – o saldo natural (diferença entre nascimentos e mortes) negativo agravou-se no ano passado: -45 289, quando em 2019 tinha sido de -25 214, e de -38 932 em 2020. Só em dezembro, o saldo natural foi de -4542.









Leia também País vai ter menos de 80 mil nascimentos Em janeiro deste ano morreram mais pessoas (11 690) do que no último mês de 2021 (11 445). No entanto, em comparação com janeiro do ano passado – o mês que teve mais óbitos por Covid-19 desde o início da pandemia, em março de 2020–, o mês passado registou menos 7981 mortes (40%). Os óbitos por Covid-19 subiram em comparação com dezembro: 972 em janeiro, 518 no último mês do ano passado.

Segundo o INE, em 2021 Portugal registou excesso de mortalidade em oito dos doze meses, com destaque para janeiro: nesse mês o excesso de óbitos foi de 60,5% face à média de 2016-2019, o segundo registo mais elevado na Europa, apenas superado pela Eslováquia, de acordo com os dados do Eurostat. Já os casamentos estão a aumentar: foram celebrados 29 045 no ano passado, mais 10 143 do que em 2020.



Europa diz que DGS não enviou dados

O Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças diz que Portugal não enviou os dados de testes referentes a esta semana, mas a Direção-Geral da Saúde garante que submeteu a informação na plataforma europeia, “sem constrangimentos identificados”.





Alívio das restrições já está em vigor



As medidas de alívio das restrições, como o fim da exigência de certificado digital, do teletrabalho e do isolamento de contactos de risco, entraram este sábado em vigor. O teste negativo deixa de ser necessário para grandes eventos, recintos desportivos, bares e discotecas.



Crianças agendadas faltaram à vacinação

A manhã de ontem foi dedicada à vacinação de crianças dos 5 aos 11 anos, mas muitas faltaram. Em Mirandela estavam agendadas mais de 400, compareceram 80. Os casos recentes, que inviabilizam a vacinação por agora, explicam as ausências. Em Olhão, das 300 pessoas inscritas para receber a vacina, a maioria eram adultos.