O regresso dos saldos, que esta segunda-feira começaram, é acompanhado por medidas na área da saúde que permitem aos consumidores comprar em segurança. A garantia é dada pela Associação Portuguesa de Centros Comerciais (APCC), que dá conta de um “elevado investimento dos associados” para garantir condições de segurança, como acesso a álcool-gel, e de higiene.





A associação congratula-se “com a abertura do período de saldos, que vem possibilitar igualdade de condições entre comércio físico e ‘online’”. Adianta o presidente da associação, Rodrigo Moita de Deus, que “a abertura do período de saldos pode ser o início de um ano de continuação de crescimento e recuperação para o comércio em lojas físicas, na continuação do segundo semestre de 2021 já marcado por uma evolução positiva”.