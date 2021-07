Salva-vidas da Fuzeta em risco de ruína tem plano de reabilitação

O edifício Salva-vidas da Fuzeta, em Olhão, que já tem uma placa de sinalização no local a indicar perigo de derrocada, tem em marcha um plano para a sua reabilitação.A obra tem um custo de 750 mil euros e está a ser preparada a adjudicação do projeto de execução."As manutenções regulares não impediram o processo de corrosão progressivo da sua estrutura de betão armado", assumiu António Pina, presidente da autarquia de Olhão, em relação ao estado do "edifício icónico" de 50 anos, que encontra-se desativado.O processo de reabilitação deste salva-vidas começou no início deste ano e teve o apoio de uma equipa de investigadores da Universidade do Algarve.