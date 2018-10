Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Salvador encantado com o mano Lourenço em concelho com baixa natalidade

Já nasceram dez bebés em Fronteira este ano.

Por Pedro Galego

O bebé Lourenço Monteiro dos Santos faz as alegrias dos pais, Ana e Eric, mas sobretudo do irmão mais velho, Salvador, de 6 anos. Veio, também, dar mais vida ao concelho alentejano de Fronteira, que se debate com o problema da baixa natalidade.



"O Salvador acompanhou a gravidez sempre com muita curiosidade. Foi um grande companheiro das consultas e exames. Numa das ecografias até me disse que lhe parecia uma menina e que já trazia um laço na cabeça", lembra, sorrindo, Ana Monteiro, de 29 anos, mãe dos dois rapazes e atualmente desempregada.



"Hoje notamos que é muito cioso do Lourenço. Quer estar sempre com ele, dar colo e brincar, apesar de fazer tudo para chamar a atenção se estamos mais disponíveis para o bebé", conta o pai, Eric Santos, de 33 anos, e que trabalha como pintor de automóveis e que é um ‘ás’ nas tarefas diárias com os meninos, sendo mesmo o responsável pelos banhos, fraldas e afins.



O casal assume que ter mais um filho foi um ato de coragem, sobretudo numa região fortemente deprimida a nível demográfico. "As pessoas têm receio de ter filhos, mas se não tiverem coragem vamos ficando cada vez mais envelhecidos", frisa a mãe dos dois rapazes.



O concelho de Fronteira conta este ano com 10 nascimentos, número que supera os registos de 2017, com apenas nove nascimentos.



Fazem falta mais apoios para os pais

Lourenço Monteiro dos Santos nasceu a 4 de setembro, na maternidade do Hospital de Portalegre, com 3,240 kg. "A experiência está a ser muito boa, o Lourenço é um bebé muito calmo e tranquilo", revela a mãe, a propósito da segunda experiência da maternidade.



"Fazem falta mais apoios para os pais que decidem aumentar a família. Era muito importante para as pessoas se sentirem valorizadas", acrescenta a mãe de Lourenço e Salvador.