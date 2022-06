Representantes ao mais alto nível dos 193 Estados-membros das Nações Unidas, o secretário-geral, António Guterres, cientistas, organizações não governamentais e agentes da economia do mar vão estar em Lisboa, entre 27 de junho e 1 de julho, para a Conferência dos Oceanos.

Oceanos em perigo







Com o lema 'salvar os oceanos, preservar o futuro', o megaencontro tem como objetivo prioritário pôr em marcha as medidas para alcançar o 14º objetivo de desenvolvimento sustentável (ODS14) relativo à vida marinha.









