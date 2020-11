Um surto de Covid-19 no lar da Santa Casa da Misericórdia de Portalegre (SCMP) levou à infeção de, pelo menos, 70 utentes.









De acordo com a instituição, falta ainda conhecer os resultados dos testes dos funcionários e de dois residentes. A SCMP fez saber que está em “articulação” com as autoridades sanitárias e que está prevista a entrada de uma brigada de intervenção rápida para reforçar a equipa.

No hospital de Portalegre, a unidade funcional de Gastroenterologia encerrou após terem sido detetados quatro casos ativos entre os funcionários. O distrito de Portalegre registava esta quinta-feira 309 casos ativos. A presidente da Câmara de Portalegre, Adelaide Teixeira, manifestou-se preocupada com o significativo aumento do número de infetados.