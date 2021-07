Santa Casa de Ferreira do Alentejo exige pagamento de Centro de Dia a idosa que abandonou os serviços há 16 meses

A Santa Casa da Misericórdia de Ferreira do Alentejo está a cobrar uma dívida a uma idosa de cerca de três mil euros apesar de esta já não frequentar o centro desde o início da pandemia, em março do ano passado.



A idosa de 102 anos deixou de frequentar o centro de dia da Santa Casa da Misericórdia a 14 de março de 2020, no início da pandemia da Covid-19, no entanto, a Santa Casa da Misericórdia exige que a família pague a mensalidade de todos estes meses que a mulher não frequentou os serviços do centro de dia.





Durante os últimos 16 meses a idosa recebeu apoio domiciliário daquela instituição e foram feitos todos os pagamentos referentes a esse serviço. Em entrevista à, a filha da mulher contou que o lar ameaçou deixar de prestar apoio à idosa caso a família continue a recusar pagar as mensalidades referentes ao Centro de Dia.