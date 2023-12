A provedora da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Ana Jorge, admite que as operações internacionais da instituição no Brasil e Peru podem resultar em perdas superiores a 50 milhões de euros e não fecha a porta a mais contingências.A notícia, do ‘Negócios’, pormenoriza estarem em causa parcerias para a exploração de lotarias no Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e Peru, numa rede de sociedades e sócios, com transferências da Santa Casa Global a superarem 27 milhões de euros.