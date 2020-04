Santander disponibiliza 1,5 milhões de euros para ajudar universitários e famílias

O banco Sandanter Totta, em conjunto com Universidades e Politécnicos, tem 1,5 milhões de euros destinados a apoiar estudantes e famílias a combater os efeitos do coronavírus em Portugal.





As medidas de apoio incluem mil bolsas de apoio social, disponíveis a partir de setembro, aquisição de computadores e equipamento informático, reforço do equipamento dos laboratórios nas instituições de ensino superior no sentido de estarem preparados para os testes ao Covid-19 e outras iniciativas para combater os efeitos da pandemia.O Banco criará também um fundo para acelerar projetos ligados ao Covid-19 desenvolvidos por voluntários universitários.