Santarém sem cardiologistas tem concurso urgente a decorrer

Equipa está reduzida a dois cardiologistas a tempo inteiro e cinco a meio-tempo.

09:01

O Hospital de Santarém (HDS) tem a decorrer "um processo urgente de contratação de médicos cardiologistas" para poder garantir o funcionamento da sua Unidade Coronária do Serviço de Cardiologia.



A unidade Coronária foi encerrada este mês devido à falta de cardiologistas. Um dos médicos saiu do hospital e outro entregou um requerimento para suspender a prestação no serviço de urgência por ter mais de 55 anos, de acordo com a legislação.



A equipa ficou reduzida a dois cardiologistas a tempo inteiro e cinco a meio-tempo.