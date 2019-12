Santiago do Cacém constrói decorações de natal a partir de sacos de plástico

A população de Santiago do Cacém deu as mãos e criou a partir de sacos e garrafões de plástico as decorações de Natal que este ano vão enfeitar as ruas e praças do concelho.

No âmbito da iniciativa "O Natal nas nossas mãos", a população de todas as idades juntou-se e construiu cerca de cinco mil rosetas, a partir de 25 mil sacos de plástico, que agora cobrem as árvores de Natal que estão espalhadas por todas as freguesias deste concelho do Litoral Alentejano.

Para Álvaro Beijinha, presidente da Câmara Municipal de Santiago do Cacém, "numa altura em que as questões da sustentabilidade ambiental e da reciclagem estão na ordem do dia, esta iniciativa tem todo o interesse porque recicla os sacos de plástico e cria magnificas decorações de Natal, sem qualquer custo, recorrendo à tradicional técnica do croché".