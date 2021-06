Santo António em Lisboa com grades nos bairros e controlo de álcool

A polícia promete tolerância zero para o Santo António em Lisboa, por forma a evitar ajuntamentos apesar da proibição de arraiais. A operação policial começa esta quarta-feira e prolonga-se até domingo, com especial reforço na noite de Santo António (12 para 13), mobilizando elementos da PSP, Polícia Municipal e Corpo de Intervenção.Grades e fitas nos bairros populares, proibição de beber álcool na rua, restrições de acesso ao Bairro Alto a partir da avenida 24 de Julho e do Cais do Sodré, controlo apertado na Madragoa e Alfama, limitações ao horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais, são algumas das medidas.As zonas dos miradouros, que têm sido locais de grande afluência, vão ser limitadas pelas autoridades. Também são proibidos fogareiros nas ruas. Os estabelecimentos podem funcionar até às 22h30, com meia hora de tolerância para as pessoas poderem regressar a casa. Após o fecho do comércio só poderão entrar nos bairros os moradores."As pessoas não devem sair de casa e deslocarem-se para estas zonas, sobretudo do coração da cidade, porque vai haver fortes restrições a partir das 19h00, de sábado, dia 12, até às 2 ou 3 da manhã de domingo, dia 13", avança o porta-voz da PSP, superintendente Domingos Antunes. "Seremos intransigentes", sublinha.A PSP apela à população que cumpra as regras de segurança sanitária.Dezenas de pessoas esperaram esta terça-feira, durante horas, pela vacina contra a Covid-19 no Centro de Monte Abraão, concelho de Sintra. Apesar de terem agendado a inoculação, muitas pessoas esperaram mais de duas horas pela toma da vacina, numa fila extensa, ao sol. Este centro está a receber utentes de outros locais.