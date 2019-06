Santo António uniu dezasseis casais em Lisboa

Foi com a bênção de Santo António, o santo casamenteiro, que 16 casais assumiram esta quarta-feira, em Lisboa, a promessa de um amor para a vida toda."Foi maravilhoso, mas com muitos nervos à mistura. Uma cerimónia linda, muito emotiva. Foi como sonhava", confessa a noiva Patrícia Alves, 37 anos, assistente dentária, minutos após trocar juras de amor eterno com Nuno Santos, 40 anos."Desde pequenina que fui fascinada pelos Casamentos de Santo António", conta Petra Paiva, 27 anos, desempregada, que casou com Fábio Gomes, 33 anos, pasteleiro.O coração de Ana Félix, 39 anos, assistente administrativa, "parecia saltar". O noivo, Filipe Tavares, 37 anos , gerente de restaurante, resistia "mais tranquilo" ao momento emotivo.À alegria dos noivos, juntou-se a dos populares, que esperavam pelos casais à saída da Sé, onde deram ‘vivas’. "Fiquei muito feliz ao ver as noivas", relata Rosário Roque, 63 anos."Vim do Luxemburgo de propósito. É tudo maravilhoso", diz Odete Travessa, 54 anos.Cinco dos matrimónios foram celebrados pelo registo, nos Paços do Concelho. Os onze casamentos religiosos tiveram lugar na Sé.O Copo d’Água foi na Estufa Fria.