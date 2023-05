O anúncio foi feito pelo pároco de Balasar, Manuel Casado Neiva, no final da celebração da Eucaristia que assinalou o 19.º aniversário da beatificação de Alexandrina Maria da Costa.



A obra de construção do novo templo dedicado à beata já foi adjudicada e os trabalhos devem arrancar em breve. A primeira fase da empreitada está orçada em 9,7 milhões de euros, mas, contando com mobiliário e obras de arte, o custo deve ultrapassar os 11 milhões.









