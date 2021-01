Santuário de Fátima retoma transmissão online de cinco celebrações diárias devido à Covid-19

O Santuário de Fátima anunciou esta quinta-feira que vai retomar a partir de sábado a transmissão 'online' de cinco celebrações diárias, devido à suspensão das celebrações com a presença de fiéis determinada pela Conferência Episcopal Portuguesa decorrente da pandemia de covid-19.

Numa informação disponibilizada no seu 'site', o santuário refere que "transmitirá diariamente três missas - às 11h00, 12h30 e 15h00 - e dois momentos de oração do Terço - às 18h30 e 21h30 -, a partir da Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, numa parceria com a TV Canção Nova Portugal".

"Estas cinco celebrações poderão ser seguidas em www.fatima.pt, através do Facebook e canal youtube do santuário, bem como do MEOKanal, posição 707070", adianta o templo mariano.

Numa mensagem dirigida aos peregrinos, o reitor do Santuário de Fátima, no concelho de Ourém (Santarém), reconhece que a decisão é "dolorosa, mas necessária, tendo em conta a situação pandémica" que o país atravessa.

"Sabemos que não é o mesmo estarmos fisicamente presentes ou poder acompanhar a transmissão, mas essa é a forma possível que temos agora de participar e, por isso, queremos estar presentes convosco a atravessar este momento difícil", afirma o padre Carlos Cabecinhas.

Para o reitor do santuário, este é um momento em que é preciso reforçar a esperança.

"Vivemos momentos dramáticos, mas sabemos que os não vivemos sozinhos. Sabemos que Deus não nos abandona. Sabemos que podemos contar com a proteção materna de Maria", salienta o sacerdote.

Carlos Cabecinhas anuncia ainda que, em cada dia, no santuário, se vai rezar pelo fim da pandemia e pelas vítimas diretas e indiretas, "mas também pelos cuidadores, os médicos, enfermeiros, auxiliares, todo o conjunto de pessoal de saúde, os bombeiros, os voluntários e os familiares que cuidam de outros familiares doentes".

Na mesma informação, o santuário acrescenta que, à semelhança do anterior confinamento, e enquanto vigorarem as medidas previstas no estado de emergência, todos os espaços de acolhimento de peregrinos -- informações e espaços museológicos e comerciais -- estão fechados.

A Conferência Episcopal Portugal (CEP) anunciou hoje a suspensão das missas, a partir de sábado, bem como catequeses e outras atividades pastorais que impliquem contacto, face à situação pandémica que o país está a viver.

"Tendo consciência da extrema gravidade da situação pandémica que estamos a viver no nosso país, consideramos que é um imperativo moral para todos os cidadãos, e particularmente para os cristãos, ter o máximo de precauções sanitárias para evitar contágios, contribuindo para ultrapassar esta situação", refere a CEP em comunicado.

O concelho de Ourém regista desde o início da pandemia, em março do ano passado, 1.821 casos de covid-19, mantendo-se 660 ativos, de acordo com a informação publicada no 'site' da Câmara de Ourém em 15 de janeiro.

No mesmo período, recuperaram da doença 1.135 pessoas, tendo ocorrido 26 óbitos.

Em Portugal, morreram 9.686 pessoas dos 595.149 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.