A principal missa de domingo no Santuário de Fátima decorreu este domingo já com as restrições definidas para a peregrinação de 12 e 13, com os fiéis colocados em círculos e sem se poderem movimentar no recinto. No exterior do espaço de oração, todas as movimentações dos peregrinos foram acompanhadas pela GNR, que também aproveitou o domingo para um teste com um dispositivo alargado.