São Brás de Alportel regista enchentes antes do recolher obrigatório

As horas matinais antes do início do confinamento em São Brás de Alportel registaram a acumulação de pessoas em alguns estabelecimentos comerciais, com especial incidência em supermercados."Como só podiam fazer compras de manhã, as pessoas juntaram-se todas para irem aos supermercados. Se tivessem aberto o dia todo não havia este tipo de enchentes. Não me parece que esta medida surta efeito", disse aoAlexandre Caiado, um comerciante local, que encerrou o café às 13h00.Este concelho é o único no Algarve abrangido por estas medidas restritivas este fim de semana mas, a partir de segunda-feira, vão juntar-se mais sete municípios com limitações: Albufeira, Faro, Lagos, Portimão, Tavira, Vila do Bispo e Vila Real de Santo António.