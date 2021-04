O plano de desconfinamento apresentado pelo primeiro-ministro, António Costa, a 11 de março previa que Portugal entraria na terceira fase do desconfinamento na próxima segunda-feira, dia 19 de abril, caso o País se mantivesse com o índice de transmissibilidade abaixo de 1 e se o número de novos casos de Covid-19 não ultrapassasse os 120 por 100 mil habitantes em 14 dias.

Com o registo do aumento do índice de transmissibilidade nos últimos dias, Portugal pode recuar no plano de desconfinamento tendo mesmo, alguns especialistas, recomendado que o Governo recue.





António Costa anuncia aos portugueses, esta quinta-feira, se o País continua a avançar no plano de desconfinamento ou se é colocado um travão ao mesmo.

As medidas em causa:

O ensino no secundário e nível superior volta a ser presencial;

Abrem todas as lojas e centros comerciais, os espaços interiores de restaurantes, cafés e pastelarias (com um máximo de quatro pessoas por mesa ou seis em esplanadas) até às 22h ou 13h ao fim de semana e feriado;

Os cinemas reabrem assim como os teatros, auditórios e espectáculos. As lojas de cidadão voltam ao atendimento presencial;

As modalidades desportivas de médio risco também voltam a ser permitidas;

É permitida a atividade física ao ar livre até seis pessoas e ginásios sem aulas de grupo;

Os eventos exteriores são permitidos mas com diminuição de lotação;

São permitidos casamentos e batizados com 25% de lotação dos espaços.