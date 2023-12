O presépio da Praça da São Pedro, no Vaticano, inaugurado pelo Papa Francisco no dia 9 deste mês, remete-nos para o vale de Rieti e para a pequena localidade de Greccio onde, há precisamente 800 anos, São Francisco de Assis realizou a primeira representação do nascimento de Jesus Cristo. Aliás, a cabana e as figuras, em madeira, foram elaboradas por artesãos da zona italiana de Rieti.









