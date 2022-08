São já 710 os casos de varíola dos macacos em Portugal

A 3 de maio foi detetada a presença do vírus Monkeypox (VMPX) em Portugal, com a confirmação laboratorial de cinco casos de infeção humana por VMPX.



No comunicado, a DGS refere ainda que, "até 1 de agosto, foram vacinados 73 contactos, dos 104 considerados elegíveis (70,2%)".

A Direção-Geral da Saúde (DGS) confirmou esta sexta-feira que o número total de casos por infeção humana pelo vírus Monkeypox em Portugal durante a última semana aumentou para 710.Dos 616 casos reportados no SINAVEmed, a maior parte pertence ao grupo etário entre os 30 e 39 anos", lê-se na nota da DGS, que acrescenta que "a maioria dos casos são do sexo masculino, havendo quatro casos reportados do sexo feminino".