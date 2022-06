São João: Martelos e alhos de volta ao Porto

Dois anos depois, a noite mais longa do Porto está de volta. O São João regressa esta quinta-feira em força às ruas da cidade Invicta após uma ausência devido às restrições impostas no combate à pandemia de Covid-19. O fogo de artifício no rio Douro, os concertos, os balões, o alho-porro e os martelos voltam a ser os anfitriões, numa noite para a qual se esperam milhares de pessoas.Para que a festa decorra sempre em segurança, a PSP reforçou o efetivo policial - com Equipas de Intervenção Rápida, Pelotões Operacionais, Equipas de Prevenção e Reação Imediata e ainda da Unidade Especial de Polícia. Os agentes vão estar atentos à criminalidade associada a este tipo de acontecimentos - como furto no interior de veículos e furto por carteiristas.As autoridades policiais apelam ainda a que todas as pessoas se dirijam para a festa em transportes públicos e não em viaturas próprias - porém, esta quinta-feira há greve nos comboios e são esperadas "graves perturbações" nas deslocações para o Porto.Para que possam ser lançados os balões de São João - não havendo previsões de vento forte -, o Aeroporto do Porto vai encerrar os serviços de navegação aérea, entre as 21h45 de esta quinta-feira e a 01h00 de sexta-feira.Além do regresso do fogo de artifício, lançado a partir de barcos rabelos - em vez de ser na Ponte Luís I, que está em obras -, há ainda muita música pela cidade, com Romana, Toy, José Malhoa, Saul e Marante.Música espalhada por toda a cidadeOs concertos deixam de ser nos Aliados, devido às obras do metro, e passam para o Palácio de Cristal, a Cordoaria e praça da Casa da Música.Na rotunda da Boavista, por exemplo, foi montada uma roda-gigante e muitos divertimentos. Há ainda toda uma zona de comidas e bebidas.