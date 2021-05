São João sem festa mas com diversões em três espaços no Porto

A instalação de carrosséis e outros equipamentos de diversão na rotunda da Boavista, no Porto, tem levantado questões sobre uma eventual realização da tradicional festa de S. João na cidade. A pandemia não deverá permiti-la, mas a autarquia está a promover a instalação de diversões itinerantes em três espaços do concelho (Boavista, Fontaínhas e Lordelo do Ouro), de 21 de maio a 30 de junho, para apoiar o setor que passa grandes dificuldades desde março do ano passado.

A medida resulta de um protocolo celebrado com as três associações representativas do sector: Associação dos Profissionais Itinerantes Certificados, Associação Portuguesa de Empresas de Diversão e Associação Movimento Empresarial dos Itinerantes de Empresas de Diversões e Similares. Está previsto o "cumprimento escrupuloso das indispensáveis medidas de segurança para a utilização dos equipamentos de diversão e restauração itinerantes, incluindo regras de lotação dos veículos de diversão, utilização de equipamentos de proteção individual e regras de higienização dos espaços, de acordo com os prazos e as indicações definidos pela Direção-Geral da Saúde", indica a autarquia. As entradas e saídas serão controladas por pórticos e os espaços estarão delimitados por grades, à semelhança da Feira do Livro do Porto em 2020. A Câmara do Porto isentou o pagamento das taxas e licenciamentos, no valor de cerca de 155 mil euros, e garante o policiamento durante o horário de funcionamento destas 'mini-feiras populares', bem como as infraestruturas elétricas.

Também o município de Vila Nova de Gaia optou por uma decisão idêntica, face ao previsível cancelamento dos festejos de S. João e S. Pedro. Haverá espaços de diversão no Parque Maria Adelaide (Arcozelo), no estacionamento do Estádio Jorge Sampaio (Pedroso), na Quinta da Mesquita (Avintes) e no Centro Cívico de Serzedo. Para o Jardim do Morro, junto ao tabuleiro superior da Ponte D. Luís, está previsto um festival de 'street food', durante dois meses. Estas iniciativas pretendem "proporcionar alguma diversão às pessoas face à ausência de festas populares, mas sobretudo possibilitar que os vendedores ambulantes e as atividades económicas em torno das festas possam ter espaço controlado com regras e segurança para fazer alguma receita", cumprindo as normas sanitárias em vigor.