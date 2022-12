São menos de 1500 os alunos muito pobres a entrar na Universidade

Menos de três por cento dos alunos, cujas famílias têm baixos rendimentos, entraram na Universidade no último ano.Segundo jornal Público, pelo terceiro ano consecutivo, o concurso nacional permitiu a entrada de 50 mil jovens, sendo que pouco mais de 1400 dos alunos inscritos pela primeira vez nas universidades são beneficiários do 1.º escalão do abono. Os números divulgados dão também conta que só dois estudantes entraram em instituições de ensino privado.De acordo com os últimos dados da Direção-Geral do Ensino, 7132 alunos do 1.º ano tiveram a bolsa atribuída automaticamente por cumprirem os requisitos. Destes números entraram este ano letivo, só 1422 estudantes provenientes de famílias que estão inseridas no 1.º escalão de abono, que tem um limiar de rendimentos fixado em 3102,04 euros anuais per capita.