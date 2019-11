São necessários quatro mil funcionários nas escolas de Portugal

Os diretores das escolas estimam em cerca de quatro mil o número de funcionários em falta nos estabelecimentos de ensino de norte a sul do País.





Esta segunda-feira, o dia ficou marcado por protestos na Escola Secundária Manuel Teixeira Gomes, em Portimão, e na secundária de Caneças (Odivelas). Na Básica 1 da Vilarinha, no Porto, as funcionárias fizeram greve.



Esta segunda-feira de manhã, na Escola Secundária Manuel Teixeira Gomes, em Portimão, alunos, pais, professores e funcionários juntaram-se num protesto para exigir mais funcionários e manutenção das instalações, que são de 1984. Igual descontentamento marcou o protesto que juntou dezenas de alunos na secundária de Caneças.



Na EB1 da Vilarinha, no Porto, as três assistentes operacionais iniciaram uma greve de dois dias a exigir a admissão de mais trabalhadores.



Estes protestos têm origem na "falta crónica de assistentes operacionais", diz o presidente da Associação Nacional de Dirigentes de Escolas (ANDE), Manuel Pereira. Também o presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP), Filinto Lima, encara os protestos como reflexo de um problema que se "está a avolumar". As duas organizações apontam para a necessidade de novas contratações.



Fonte do Ministério da Educação avançou que a "generalidade dos processos de recrutamento dos 1067 assistentes operacionais está terminada".



Adicionalmente, "as escolas estão a recorrer à reserva de recrutamento (bolsa de contratação) para colmatar possíveis faltas temporárias".



Chão cedeu em escola de Portimão

A diretora da Escola Secundária Manuel Teixeira Gomes, em Portimão, Maria Goreti Martins, revelou que o Bloco B "tem fissuras e o chão cedeu". Entende ainda que há "falta de segurança".



O protesto levou ao encerramento da escola. Pais e alunos pedem "uma intervenção urgente".