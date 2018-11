Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sapadores de Lisboa registam 43 inundações entre as 14h00 e as 17h00

Piores situações foram registadas nos túneis da Avenida de Berlim e no do Campo Pequeno.

17:38

Os Sapadores Bombeiros de Lisboa registaram, entre as 14h00 e as 17h00 de hoje, 43 inundações na capital, sendo que 31 são na via pública e 12 em espaços privados, disse à Lusa o chefe José Rocha, daquele regimento.



"As situações piores registaram-se nos túneis da Avenida de Berlim e no do Campo Pequeno, mas já estão ambos desimpedidos e abertos ao trânsito", adiantou o chefe.



Este responsável acrescentou ainda que, além dos dois túneis, "a situação esteve mais complicada na Praça de Espanha e no cruzamento da Avenida dos Estados Unidos com a Gago Coutinho".



José Rocha espera que, "a partir das 18h00, as condições meteorológicas melhorem, tal como está previsto", mas, entretanto, alerta para o "cuidado na circulação rodoviária".



O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) lançou hoje um aviso amarelo devido à previsão de chuva persistente e por vezes forte em 16 distritos de Portugal continental: Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Bragança, Guarda, Coimbra, Viseu, Aveiro, Castelo Branco, Leiria, Portalegre, Santarém, Lisboa, Setúbal e Évora.



O IPMA colocou também sob aviso amarelo toda a costa portuguesa devido à previsão de agitação marítima forte até ao meio da tarde de hoje, prevendo-se ondas de oeste com 04 a 05 metros.



O aviso amarelo, o terceiro da escala, revela situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.



Por causa da agitação marítima, nove barras estão hoje fechadas a toda a navegação e outras três estão condicionadas.



De acordo com a Autoridade Marítima Nacional, as barras de Caminha, Vila Praia de Âncora, Esposende, Póvoa do Varzim, Vila do Conde, Douro, S. Martinho de Porto e Ericeira, no continente, e a barra de Lajes do Pico, nos Açores.



As barras de Aveiro e da Figueira da Foz estão fechadas apenas a embarcações com comprimento inferior 15 e 35 metros, respetivamente.



Segundo a Marinha, a barra de Viana do Castelo está condicionada a embarcações de comprimento inferior a 12 metros.