Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sardinha continua a 1,50 euros nos arraiais de Lisboa

Vendedores lamentam menos turistas.

17:20

No bairro de Alfama, em Lisboa, a sardinha vende-se a 1,50 euros, preço que se mantém igual a outros anos, mas os comerciantes queixam-se de haver menos pessoas nos arraiais deste ano.



"A sardinha é a página da frente do arraial", contou à agência Lusa Raquel Chaves, de 31 anos, responsável pelo "Retiro Tia Alice", em pleno bairro de Alfama, na freguesia de Santa Maria Maior, em Lisboa.



A comerciante afirmou que o preço da sardinha "subiu um pouco", em relação ao ano anterior, mas houve necessidade de manter a 1,50 euros a unidade - vendida no pão - porque, este ano, a adesão por parte dos turistas "está fraca só por si".



"Nota-se bastante, tanto nas mesas como na rua", lamentou.



Raquel Chaves assegurou que "a sardinha continua a ser o mais vendido, mas há uma quebra nos outros produtos", e que o "Retiro da Tia Alice" compra congelada, uma vez que a fresca "não vale a pena, porque fica seca quando vai à chapa".



Os turistas estrangeiros continuam a ser o principal público a passar pelo arraial de Alfama, mas há um ano "havia mais afluência de pessoas", assegura a comerciante.



Mais acima, no "Retiro da Recoqueira", Ana Palma, de 34 anos, disse à Lusa que o negócio este ano "tem corrido bem", mas "não se tem visto tantas pessoas como nos outros anos".



"Não sei se é por haver mais arraias por Lisboa", questionou.



A sardinha também está a 1,50 euros a unidade e a comerciante vincou que "há sete anos que está igual".



"As pessoas já se queixam que vir aos santos é caro. Enquanto der para manter, vamos deixar assim o preço", justificou Ana Palma, elencando que também compram sardinha congelada "porque é mais prático".



Pelo retiro da "Recoqueira" já passou "um pouco de tudo", inclusive turistas das zonas "do Alentejo e do Porto".



Cecília Lopes é a responsável pelo "Retiro Tia Beatriz" e assegurou que a sardinha está também a 1,50 euros, um preço que considera ser "acessível".



A responsável de 59 anos assegurou que as restrições à pesca da sardinha não afetaram o negócio e que no "Retiro da Tia Beatriz" também se optou pela sardinha congelada.



"Nós aqui trabalhamos mais à base de sardinha congelada, mas boa", assegurou a comerciante, esclarecendo que "os clientes já estão habituados".



O mais pedido "é sempre a sardinha", mas houve "um bocadinho de quebra" no volume de vendas em relação ao mesmo período no ano passado.



Cecília Lopes saiu de Alfama e mudou-se para uma habitação social, na Rua dos Sapadores, e explicou à Lusa que regressar para as Festas de Lisboa dá "um pouco mais de alegria por não viver cá".



" [O negócio] já vem dos nossos antepassados e vai passando para os nossos filhos", rematou.



O "Retiro Mãe e Filhos", localizado no centro do arraial de Alfama, é um dos mais procurados pelos turistas, e Tina Costa, a responsável, diz que a sardinha está entre um euro e 1,50 euros.



O peixe é "fresco" e a comerciante de 59 anos disse à Lusa que por dia são vendidas "umas cinco caixas", levando cada "à volta de dez quilos".



Apesar de a sardinha ter saída para os turistas que visitam o bairro, o negócio "vai andando devagarinho".



"Acho que o ano passado foi o melhor", confessou Tina Costa, afirmando que espera "uma quebra" depois do feriado municipal, na quarta-feira.



Os turistas estrangeiros são os que mais visitam o bairro de Alfama, "mas o português vem sempre".



O ponto alto das Festas de Lisboa deve acontecer entre terça-feira e quarta-feira, e até ao final do mês há arraiais por toda a cidade.