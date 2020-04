SATA admite 'lay-off' como "instrumento adequado" face às circunstâncias

O Conselho de Administração do Grupo SATA considerou esta quarta-feira que o 'lay-off' é um "instrumento adequado" face aos impactos que a pandemia da covid-19 está a provocar na transportadora, que tem um total de 1.400 trabalhadores.

De acordo com uma nota do gabinete de comunicação do grupo enviada à agência Lusa, um "instrumento considerado adequado às circunstâncias será a suspensão temporária do contrato de trabalho, a chamada 'lay-off'".

Assim, a empresa pretende "no decurso dos próximos dias", através da equipa de gestão, em "trabalho concertado com os sindicatos e comissões de trabalhadores, e com os vários departamentos, "aproximar o melhor possível o modelo disponível às circunstâncias do momento".