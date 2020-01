Satélite que vai fotografar polos solares pela primeira vez tem mão portuguesa

O satélite europeu que vai permitir obter as primeiras imagens dos polos do Sol, o Solar Orbiter, com nova data de lançamento prevista para 08 de fevereiro, tem tecnologia portuguesa, das empresas Critical Software e Active Space Technologies.

O engenho, cujo lançamento chegou a ser apontado para 05 e 06 de fevereiro, será enviado para o espaço a 08 de fevereiro, às 04h15 (hora de Lisboa), da base de Cabo Canaveral, nos Estados Unidos, de acordo com o mais recente calendário divulgado pela Agência Espacial Europeia (ESA), que conduz a missão em conjunto com a congénere norte-americana NASA.

A Critical Software concebeu vários sistemas de 'software' do satélite, como os sistemas central de comando e controlo, de deteção e recuperação de falhas e de gestão de comportamento térmico, segundo informação da empresa.