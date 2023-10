O Ministério da Saúde (MS) vai ter, no próximo ano, um aumento nas despesas com pessoal de 903 milhões de euros. Neste montante estão incluídas, por exemplo, as verbas destinadas ao pagamento dos salários dos funcionários em regime de Função Pública, pessoal em regime de contrato individual de trabalho, contratados a termo, tarefeiros ou avançados, subsídios de férias e Natal, horas extraordinárias e subsídio de trabalho noturno.









