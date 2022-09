As crianças e jovens estão a ser menos acompanhadas pelos médicos no Serviço Nacional de Saúde (SNS). Menos de metade (47,3%) das crianças de 2 anos têm acompanhamento adequado (e no Alentejo é menos de um terço). A percentagem de recém-nascidos com rastreio neonatal até ao 6º dia de vida baixou em 2021 (é 82,3% no continente), tal como a proporção de bebés com consulta médica de vigilância até aos 28 dias de vida (85,4% no continente, pior em Lisboa e Vale do Tejo, com 74,3%).









Ver comentários