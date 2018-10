Total das ARS do Centro, Norte e Lisboa e Vale do Tejo superou os 3650 milhões de euros.

As Administrações Regionais de Saúde (ARS) tiveram mais despesas com recursos humanos e medicamentos. Os dados são dos relatórios de gestão de 2017, que revelam que, das cinco ARS, as do Norte, Centro e Lisboa e Vale do Tejo tiveram custos que superaram os 3650 milhões de euros, quando em 2016 ficaram pelos 3568 ...