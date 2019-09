Saúde motiva mais de 200 queixas por dia

No primeiro semestre do ano quase 40 mil reclamações reportaram falhas nos serviços de saúde em Portugal. A análise do último relatório da Entidade Reguladora da Saúde (ERS) revela que foram apresentadas mais de 200 queixas por dia até ao final de junho.No setor público, como no ranking que reúne a totalidade das unidades de saúde públicas, privadas e do setor social, o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, motivou o maior número de reclamações - 1652.Nos primeiros seis meses do ano, 46 056 processos deram entrada na ERS. E a maioria (85%) diz respeito a reclamações. Até ao final de junho foram apresentadas 39 540 queixas.Em contraponto, foram enviados 5819 comentários elogiosos. O Hospital de Vila de Franca de Xira, unidade que é gerida em parceria público-privada, recolheu a maior taxa de aprovação - mais de 300 referências com elogios chegaram à ERS sobre o hospital.Dos processos decididos pelo regulador (95 823), 68 deram lugar à abertura de inquérito e cinco a processos de contraordenação. Mas mais de metade (53 694) já havia dado entrada no ano passado.Falhas nos "procedimentos administrativos" destacam-se como tema mais frequentemente mencionado (26,4%), com um total de 23 616 reclamações, entre o conjunto de processos sob os quais o regulador já se pronunciou. Problemas com a "focalização no utente" (23,9%) e o "acesso a cuidados de saúde" (20,9%) surgem na segunda e terceira posições.A principal razão das queixas dos portugueses em 2018, os "tempos de espera", motivou 14,7% das reclamações no primeiro semestre deste ano, com 13 173 processos concluídos, e desce para quinto entre os tópicos merecedores de críticas. Dois processos acabaram por ser remetidos para o Ministério Público.