Saúde privada domina em 133 concelhos

Os operadores de saúde privados e sociais têm uma potencial posição dominante e até monopólio em 133 dos 278 concelhos do País, onde vive 20% da população portuguesa.



Segundo um estudo da Entidade Reguladora da Saúde, que incidiu sobre 57 operadores que gerem 94 hospitais e 124 estabelecimentos de ambulatório, esta posição dominante, mais acentuada nas regiões do Interior, pode “gerar situações indesejáveis para o utente, tais como preços excessivamente altos, prestação de cuidados de saúde com menor qualidade, menor variedade de serviços e restrições à liberdade de escolha”.









Ver comentários