Saúde testa foquinha robot de cinco mil euros

Robot terapêutico chegou ao hospital de Ovar há três semanas.

Por Sónia Trigueirão | 01:30

Os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) estão a testar um robot em formato de foca bebé para ser utilizado pelos utentes do Serviço Nacional de Saúde (SNS). O objetivo é tentar diminuir o consumo de calmantes e antidepressivos. O robot terapêutico, de tecnologia japonesa, custa cinco mil euros e chegou há três semanas ao Hospital Dr. Francisco Zagalo, em Ovar.



Ao CM, Luís Miguel Ferreira, presidente do conselho de administração do hospital, explicou que se as avaliações forem boas, a ‘foquinha Rosa’ como é apelidada pela instituição, poderá generalizar-se a outras unidades do SNS. Para já, e segundo o mesmo responsável, a avaliação é boa e tem muita aceitação dos doentes.



Mas não são só os doentes que se derretem com o olhar doce e tenro do robot pestanudo, que vai estar na Portugal Health Summit, em Lisboa, até amanhã. A foca foi a grande atração durante a visita dos ministros da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, da Defesa, Azeredo Lopes, e da Ciência e do Ensino Superior, Manuel Heitor, que ontem abriram a conferência.



Adalberto Campos Fernandes até fez piadas. "Podem oferecer uma a cada ministro", disse. Quando lhe passaram a foquinha Rosa para a afagar, gracejou: "O ministro da Defesa é que precisa, tem mais dificuldades do que eu."