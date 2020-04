António Costa reafirmou esta segunda-feira a ideia de que o "fim do Estado de Emergência não significa o regresso à normalidade". O primeiro-ministro admitiu a implementação de novas medidas após o levantamento das atuais restrições. "Se as coisas correrem mal vamos ter de dar um passo atrás", admitiu o Chefe de Estado.Durante uma visita a empresas e fábricas na zona de Paços de Ferreira e Vila Nova de Famalicão que adaptaram a produção às necessidades da atividades, o primeiro-ministro português reforçou a importância das máscaras comunitárias nas deslocações dos cidadãos a supermercados, farmácias, e espaços com várias pessoas."Confio nas pessoas e no comportamento exemplar. Grande parte das medidas que já estão adoptadas, foram adotadas antes do Estado de Emergência", relembrou o primeiro-ministro, enaltecendo o comportamento dos portugueses durante esta fase da pandemia de Covid-19."Temos que retomar de uma forma gradual, em segurança", relembrou, mas sem esquecer as recomendações as medidas de higienização e mitigação da propagação do coronavírus. "Só vai correr bem se as pessoas tiverem confiança", rematou Costa.