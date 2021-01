Se é utilizador de PayPal tenha atenção para não cair em esquema de 'phishing' através de SMS

A empresa de cibersegurança ESET advertiu esta quarta-feira que está a circular uma nova campanha de 'phishing' através de SMS que tem em vista a obtenção de credenciais de acesso a contas de PayPal.

O esquema começa com um texto que avisa as vítimas de atividade suspeita na sua conta. O objetivo é obter os dados de acesso do utilizador ao PayPal, explica a ESET em comunicado.

"A campanha, que foi referida originalmente pelo site BleepingComputer, consiste em mensagens via SMS que simulam serem enviadas pelo PayPal e que 'informam' as potenciais vítimas de que as suas contas foram 'permanentemente limitadas' devido a atividade suspeita, razão pela qual deverão verificar a sua identidade, seguindo o link enviado nesse SMS", lê-se na nota divulgada.

Neste caso, trata-se efetivamente de uma campanha de 'phishing' baseada em SMS, também conhecida por 'smishing', e quando se clica no 'link' incluído na mensagem, os utilizadores são "redirecionados para uma página de login falsa" que irá requerer a introdução das credenciais de utilizador do PayPal, adverte a empresa.