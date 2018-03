Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PS recusa qualquer "risco iminente" na Ponte 25 de Abril

Bastonário da ordem dos Engenheiros defende que "se houvesse risco estaria encerrada".

Por Lusa | 13:50

O bastonário da Ordem dos Engenheiros, Carlos Aires, afirmou esta quinta-feira que não existe o risco de a Ponte 25 de Abril ruir, como se tem vindo a especular.



"Não há esse risco", sublinhou. Segundo este, o relatório revela que existe uma necessidade de realizar obras para que os problemas não persistam e se agravem no futuro, mas que não há qualquer motivo para alarme. "Se houve risco estaria encerrada", rematou.



O PS também afirmou esta quinta-feira que os ministros das Infraestruturas e das Finanças estarão em breve no parlamento para esclarecer o estado da ponte e insurgiu-se contra "o alarme social", recusando qualquer "risco iminente".



Estas posições foram assumidas em conferência de imprensa pelo deputado socialista André Pinotes Batista, depois de a revista "Visão" ter divulgado a existência de um relatório do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), alertando para riscos graves de segurança na ponte, a exigir uma intervenção imediata.



"Os utentes da ponte 25 de Abril, sobretudo aqueles que diariamente recorrem a esta infraestrutura, podem estar tranquilos. Este não é o momento de alimentar demagogias estéreis ou alarme social, entrando-se em ligeirezas políticas", declarou o deputado do PS eleito pelo círculo de Setúbal.



André Pinotes Batista afirmou depois que "o Governo tem vindo a fazer a sua parte" e "30 dias depois de ter recebido o relatório do LNEC há uma solução formalizada".



"Os ministros das Finanças, Mário Centeno, e do Planeamento e Infraestruturas, Pedro Marques, estarão no parlamento para prestar todos os esclarecimentos", adiantou o mesmo deputado socialista do Barreiro.