"Se nos distraímos podemos voltar a estar outra vez pior": António Costa sobre pandemia

O primeiro-ministro, António Costa, falou esta segunda-feira em Valença, a propósito da inauguração da requalificação de escola em Muralhas de Minho."A última coisa que podíamos fazer era interromper o investimento público", disse António Costa, reforçando que apesar da pandemia, é fundamental investir nas obras públicas e que a economia não seja travada."Temos há cerca de cinco semanas consecutivas os melhores números europeus", disse Costa sobre a evolução da pandemia da Covid-19, lembrando que "se nos distrairmos, se relaxarmos, podemos voltar a estar pior" e que é determinante manter a vigilância e as medidas de segurança evitando "os contactos desnecessários", mantendo uma "boa higienização das mãos e a utilização da máscara".O primeiro-ministro garantiu ainda que o processo de vacinação está a ser feito de forma célere. "Se tudo correr bem, estamos a uma semana da reabertura total da sociedade". "Temos de olhar para este vírus com muito respeitinho. Com muita cautela, muito cuidado", rematou.